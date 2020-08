Decreto Agosto: Centemero (Lega), su Mediobanca e Consob maggioranza contro lo sviluppo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune analisi delle vicende di Borsa e Mediobanca apparse oggi su organi di stampa vicini alla maggioranza sminuiscono l’importanza dei due asset, le funzioni di Consob, e in particolare l’importanza dei mercati dell’equity per le imprese. Così il deputato della Lega Giulio Centemero, capogruppo in commissione Finanze alla Camera. "Inoltre - prosegue - si sottovaluta l’importanza di avere normative simmetriche tra l’Italia e le altre piazze europee. Ci chiediamo se sia questa la nuova posizione del movimento 5S dopo la fusione col Pd. La maggioranza si rende conto che le imprese hanno più che mai bisogno di un mercato dei capitali efficiente?”, conclude Centemero. (Com)