Roma: nel Municipio X jazz e musical chiudono la prima parte di "Ostiadamare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri sera al Chiostro di palazzo del Governatorato la prima parte della rassegna estiva "Ostiadamare". A chiudere il primo ciclo di iniziative, il musical "Questi ultimi cinque anni". "La storia d'amore tra Jamie e Cathy personaggi interpretati da Chiara Famiglietti e Daniele Venturini. Il testo dello statunitense Jason Robert Brown - si legge in una nota della presidenza del Municipio Roma X - tradotto da Daniele Adriani. Ad eseguire le musiche, Daniele Molino (violino), Claudio Aiello (violoncello) e Daniele Alfieri al piano. A precedere il musical, venerdì scorso, una serata a tutto Jazz che ha entusiasmato il presenti. I musicisti hanno scelto brani classici del dopoguerra ed in particolare quelli di Cole Porter. Stefano Vestrini (batteria e percussioni), Edoardo Cicchinelli al basso, Claudio Leone alla chitarra e Stefano Latteri voce, anche in questo caso tutti del territorio del Municipio X, hanno confermato la bontà del progetto 'Compagni di scena', vincitrice della manifestazione d'interesse di questa tranche. Una compagnia poliedrica che abbraccia tutti gli stili dello spettacolo: dalla musica lirica al teatro, dal musical alle note rinascimentali".(Com)