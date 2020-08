Milano: Carabinieri arrestano 52enne a Inzago per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 23 di ieri a Inzago (Mi), i militari della stazione carabinieri di Cassano d’adda (Mi), coadiuvati da personale dipendente della sezione radiomobile, hanno arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia un 52enne albanese con precedenti penali. A seguito della segnalazione pervenuta al “nue 112”, in Carabinieri sono andati in Dante Alighieri dove poco prima l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, per futili motivi aveva aggredito in casa con calci e pugni la moglie, una 41enne anche lei albanese, per poi brandire un coltello da cucina, senza colpire nessuno, alla presenza dei figli di 20 e 17 anni, che hanno chiesto i soccorsi. La donna, trasportata presso l’ospedale “Santa Maria delle stelle” di Melzo (Mi), è stata dimessa con 9 giorni di prognosi per “contusione alla spalla sinistra e ferita lacero contusa al piede destro” e, accompagnata in caserma, ha denunciato per la prima volta di essere vittima, insieme ai figli, di analoghi episodi di violenza, avvenuti negli anni. il soggetto è stato arrestato portato a “San Vittore” a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Rem)