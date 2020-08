Portogallo: presidente Rebelo de Sousa soccorre due bagnanti che rischiavano di annegare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha salvato due ragazze che annegavano in mare mentre si trovavano in vacanza nella regione dell'Algarve, nel sud del paese. Secondo quanto riportano i media lusitani, il capo dello Stato ha notato che due persone avevano perso l'equilibrio e erano cadute dalla canoa in acqua vicino al luogo in cui lui stava nuotando. Un canale televisivo è riuscito a filmare il capo dello Stato, e un altro uomo a bordo di una moto d’acqua, mentre soccorrono le due ragazze. "Le ragazze venivano da un'altra spiaggia e, poiché la corrente è molto forte, sono state portate via", ha detto il presidente. "La canoa si è rovesciata e non riuscivano a capovolgerla, né a liberarsi a causa della corrente molto forte”, ha aggiunto il capo dello Stato. Stando a quanto riportato le due ragazze non sono rimaste ferite. (Spm)