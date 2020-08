Sport: Gallo (M5s), prezzi troppo alti, carta giovani aiuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sullo scandalo dei prezzi altissimi di alcune manifestazioni sportive calcistiche ho interrogato il ministro dello Sport Spadafora proponendo in Italia il modello della Lega Francese". Lo ha dichiarato in un video su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. "E' lo stesso ministro - ha proseguito Gallo - che ammette, rispondendo alla mia interrogazione parlamentare, che i prezzi dei biglietti in Italia sono tra i più alti d'Europa. La cosa che abbiamo fatto subito è l'istituzione della Carta giovani nazionale nella Legge di bilancio del 2020 , e il ministro dello sport mi da conferma che la carta che deve dare opportunità di crescita e partecipazione anche ad attività sportive, potrà garantire la partecipazione ad eventi sportivi abbattendone i costi. A chi è rivolta la Carta giovani nazionale? Parliamo dei cittadini dai 18 ai 35 anni e per loro sono stanziati 5 milioni. E' il primo passo di uno sport accessibile a tutti e diventa anche l'occasione per rilanciare una campagna verso le Leghe professionistiche e le società di calcio per promuovere una politica dei prezzi speciali non solo per i giovani ma anche per le famiglie e per permettere maggiore accesso alle manifestazioni sportive sportive più seguite dai settori popolari", ha concluso Gallo. (Ren)