Spagna: Garamendi (Ceoe), abbandonare la partigianeria ed agire insieme per risollevare paese

- La Spagna non potrebbe permettersi un altro confinamento come quello vissuto nei mesi scorsi a causa della pandemia del corononavirus, pertanto è necessario "abbandonare la partigianeria ed agire insieme". Lo ha affermato oggi in un'intervista al quotidiano "El Pais", Antonio Garamendi, presidente della Confederazione spagnola delle associazioni imprenditoriali (Ceoe), aggiungendo che "se la gente viene prima di tutto, l'economia ne soffrirebbe in modo devastante". Per limitare la diffusione dei nuovi focolai in tutta la Spagna Garamendi ha invitato i sindacati ed le diverse amministrazioni centrali e periferiche a lavorare insieme per promuovere la diffusione dell'applicazione "Radar Covid" (simile all'italiana "Immuni") sviluppata dal Ministero dell'Economia e dell'Agenda Digitale "all'interno delle aziende nel rispetto della privacy" per valutare come gestire in ogni momento quali persone sono state contagiate con un monitoraggio intenso. In merito alla proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo Sanchez per tentare di limitare i drammatici effetti economici e sociali scatenati dalla pandemia, secondo il presidente del Ceoe si tratta di uno strumento fondamentale per proteggere le imprese, dicendosi "sorpreso" che ancora oggi si parli di "negoziazione" quando già nei mesi scorsi gli imprenditori avevano evidenziato la necessità di una sua estensione almeno fino a dicembre. Se fino a questo momento circa 70 mila aziende sono fallite a causa del Covid-19, senza l'Erte "sarebbero state infinitamente di più". (segue) (Spm)