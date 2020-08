Spagna: Garamendi (Ceoe), abbandonare la partigianeria ed agire insieme per risollevare paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Garamendi la politica spagnola in questo momento è "eccessivamente radicalizzata", mentre i cittadini chiedono "dialogo, consenso ed accordi". Un altro tema caldo al centro del dibattito politico è il possibile aumento della pressione fiscale per porre un argine al deficit pubblico cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, su cui il presidente del Ceoe si è detto nettamente contrario. Ciò, infatti, aggraverebbe ulteriormente la contrazione dell'economia, spiegando che se in Europa l'economia sommersa è del 12 per cento, in Spagna è del 21 per cento, pari a circa 60-70 miliardi di euro. La vera sfida, dunque, sarà la lotta "alla concorrenza sleale e alle frodi fiscali" con un miglioramento dell'efficienza dello Stato. Per rilanciare il paese e spendere al meglio i fondi del piano per la ripresa dell'Unione europea, Garamendi ha annunciato che il Ceoe ha creato un ufficio per aiutare le aziende ad individuare i progetti migliori sui quali concentrare con al centro due pilastri imprescindibili: digitalizzazione e sostenibilità. (Spm)