Bulgaria: premier Borisov, partito Gerb presenterà la bozza di una nuova Costituzione

- Il partito di governo Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) presenterà la bozza per una nuova Costituzione del paese. Lo ha annunciato il premier bulgaro ed esponente del Gerb, Bojko Borisov, attraverso un post su Facebook. Borisov ha poi respinto le accuse di "voler ritardare" la convocazione di elezioni anticipate ed impedire la formazione di un governo tecnico in attesa di un nuovo voto. "Il nostro unico obiettivo è consentire alle persone di scegliere, di prendere una decisione. La gente vuole giustizia, e questo può essere raggiunto attraverso una nuova Costituzione", ha dichiarato Borisov. Lo scorso 14 agosto il premier bulgaro ha proposto la convocazione di una Grande assemblea nazionale per modificare la Costituzione esistente, principalmente nella parte relativa al sistema giudiziario. (segue) (Seb)