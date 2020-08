Bulgaria: premier Borisov, partito Gerb presenterà la bozza di una nuova Costituzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 agosto Borisov è intervenuto al congresso nazionale del suo partito d'appartenenza, il Gerb, precisando che l'opzione di dimissioni sarebbe stata discussa con i leader dei due partiti che formano l'alleanza di governo. Il premier si è poi espresso contro l'ipotesi di elezioni anticipate. Le dimissioni di Borisov sono state richieste dai manifestanti che accusano Borisov di corruzione e legami con la criminalità organizzata. Il premier è al potere dal 2009 e il suo terzo mandato dovrebbe concludersi il prossimo marzo. Le proteste sono scoppiate a seguito di alcuni arresti compiuti fra i componenti della squadra del presidente della Repubblica, Rumen Radev, che fa parte del Partito socialista bulgaro all'opposizione. Il 9 luglio sono stati infatti arrestati il consigliere per la sicurezza Ilija Milousev e il segretario per le questioni legali e la lotta alla corruzione, Plamen Ouzounov. Il primo è accusato di divulgazione di segreti di Stato mentre il secondo è sospettato di traffico d'influenza. L'ingresso delle forze dell'ordine armate nell'ufficio presidenziale ha provocato la protesta da parte di alcuni sostenitori delle diverse parti politiche e riaperto lo scontro fra capo del governo e presidenza già in atto nei mesi scorsi. (segue) (Seb)