Sardegna: fuggono dopo rapina ma si schiantano con l'auto, morto un 40enne, ferito gravemente complice

- Stavano fuggendo dopo aver compiuto una rapina nella comunità terapeutica Emmaus di Iglesias ma l'auto sulla quale fuggivano a tutta velocità si è schiantata alla periferia di Cagliari, in località Santa Gilla. Si è conclusa tragicamente la fuga di due malviventi, uno dei quali Massimiliano Frongia, 40 anni, è morto, mentre il complice, un 28enne di Selargius, è rimasto gravemente ferito. I fatti sono avvenuti la scorsa notte: i due, ex ospiti della comunità sono riusciti a farsi consegnare, sotto la minaccia di un coltello, cellulari e soldi, oltre alle chiavi dell'auto utilizzata per la fuga. Proprio perché ex ospiti i due, nonostante avessero il volto coperto, sono stati riconosciuto. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno avviato immediatamente le ricerche concluse con la notizia del tragico epilogo: la Fiat Idea usata per fuga, condotta da Massimiliano Frongia, forse per l'alta velocità, si è schiantata prima su un'altra auto con due persone a bordo poi contro un guard-rail ed un palo. Frongia è morto sul colpo mentre il complice è stato portato in codice rosso all'ospedale Brotzu. I due passeggeri dell'altra macchina sono attualmente ricoverati, ma non si trovano in pericolo di vita. Sul posto, è intervenuta la polizia Locale di Cagliari per i rilievi: sono in corso accertamenti congiunti per ricostruire la dinamica completa dalla rapina all'incidente. (Rin)