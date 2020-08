Decreto Agosto: Codacons, servono provvedimenti seri e strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'erogazione dei bonus previsti dal DL agosto, il Codacons chiede al Governo l'adozione di misure serie e strutturali per rilanciare i consumi, abbandonando la strada dei bonus a pioggia che – riprovevole caso parlamentari a parte – si è rivelata inefficace sul fronte della spesa. Il generale impoverimento causato dal Covid ha infatti provocato conseguenze gravissime sui bilanci familiari, e di conseguenza sui consumi. Ma i bonus una tantum non risolvono la situazione, come ormai largamente dimostrato dall'esperienza: e se i consumatori non comprano, i prezzi scendono – proprio quando, di certo, gli italiani non beneficiano di tale situazione, che determina solo un'illusione ottica sul fronte del potere d'acquisto. È necessario che il Governo metta in campo una strategia più lungimirante e duratura rispetto al ginepraio di bonus, aiuti e facilitazioni approvati in questi primi mesi di epidemia: turismo e trasporti, servizi e cultura, i settori in cui la domanda è crollata, non possono più aspettare. E da questo punto di vista la scomparsa delle agevolazioni fiscali previste per l'utilizzo della moneta elettronica, misura che avrebbe restituito una boccata d'ossigeno a tanti settori toccati dalla crisi, rappresenta un pessimo segnale. (segue) (Rin)