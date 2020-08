Decreto Agosto: Codacons, servono provvedimenti seri e strutturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Codacons, vista la difficile congiuntura economica internazionale, è indispensabile investire nel mercato interno: in primis nel Mezzogiorno d'Italia, abbandonato a sé stesso dai Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, così da far ripartire quel mercato interno dei consumi che è diventato così essenziale per la nostra economia. "Le misure prese servono a tamponare l'emergenza, ma per uscirne serviranno ben altri interventi", dichiara il presidente Carlo Rienzi. "Misure per il Sud, interventi sulla moneta elettronica, la mobilità e le infrastrutture: in assenza di queste, i dati del commercio continueranno a rimanere stagnanti per molto, molto tempo", conclude. (Rin)