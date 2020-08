Filippine: coronavirus, segretario all’Interno Ano nuovamente positivo al test dopo cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario all’Interno delle Filippine, Eduardo Ano, è risultato nuovamente positivo al test del coronavirus cinque mesi dopo essere stato contagiato la prima volta. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Salute, Maria Rosario Vergeire, secondo cui gli esperti stanno ancora studiando i sintomi e i test di Ano per capire se si tratti effettivamente di un secondo contagio. Il ministro del governo filippino era risultato positivo una prima volta al test del coronavirus lo scorso mostrare, senza tuttavia mostrare alcun segno della malattia. Secondo alcune ricerche, una settimana dopo esser stati contagiate le persone infette sviluppano gli anticorpi necessari a evitare una nuova infezione. Altri scienziati, tuttavia, non sono convinti che gli anticorpi siano sufficienti a immunizzare il soggetto da un nuovo attacco del virus: alcuni studi, infatti, hanno evidenziato che i pazienti che guariscono dal Covid-19 possono perdere l’immunità nel giro di diverse settimane. Ano si è sottoposto al test in vista di una riunione con il presidente Rodrigo Duterte e con altri ministri del governo per decidere sull’estensione delle misure di contenimento del coronavirus in vigore nella capitale Manila e in quattro province circostanti. (segue) (Res)