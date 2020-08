Filippine: coronavirus, segretario all’Interno Ano nuovamente positivo al test dopo cinque mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi, peraltro, lo stesso sottosegretario Vergeire ha confermato che un ceppo del nuovo coronavirus mutato rispetto all’originale è stato individuato nella città di Quezon, aggiungendo tuttavia il campione esaminato è troppo esiguo per concludere che il nuovo ceppo, noto come G614, si sia già diffuso nel Paese. “Abbiamo ancora bisogno di molte prove. Gli studi si sono concentrati su Quezon. Potrebbe non essere un campione rappresentativo per il resto del Paese”, ha spiegato ai giornalisti la funzionaria. Secondo Vergeire, non ci sono prove definitive che indichino che il G614 è più contagioso rispetto al D614. A Quezon, città nella quale vivono circa 2,9 milioni di persone, sono stati confermati 8 mila casi di Covid-19. Nel suo bollettino per il mese di agosto, il Centro genomico delle Filippine ha dato notizia di nove campioni di G614 raccolti in città: si tratta di una mutazione dell’originale ceppo D614 emerso tra dicembre 2019 e gennaio 2020 a Wuhan, in Cina, e successivamente diffuso nel resto del mondo. (segue) (Res)