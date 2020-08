Filippine: coronavirus, segretario all’Interno Ano nuovamente positivo al test dopo cinque mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Malesia nella giornata di ieri è stata data notizia dell’identificazione di quattro casi del nuovo ceppo da due diversi focolai di coronavirus, uno dei quali – quello di Bukit Tiram, nello Stato di Johor – coinvolge casi importati dalle Filippine. Il direttore generale della Sanità di Kuala Lumpur, Noor Hisham Abdullah, ha scritto in un post su Facebook che secondo i dati raccolti finora il nuovo ceppo è “dieci volte più contagioso” rispetto all’originale. Le Filippine hanno attualmente il maggior numero di casi di contagi nel sud-est asiatico, oltre 161 mila secondo i dati diffusi nella giornata di ieri, con più di 2.600 decessi per Covid-19. Il presidente Rodrigo Duterte dovrebbe annunciare proprio oggi l’annullamento delle misure di contenimento in vigore nell’area metropolitana della capitale Manila dallo scorso 3 agosto, nonostante i nuovi contagi giornalieri restino sopra quota 3 mila. Vergeire ha spiegato che gli esperti sanitari locali stanno monitorando 1.245 focolai in tutto il Paese, 411 dei quali nell’area metropolitana di Manila. (Res)