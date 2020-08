Siria-Iraq: 30 civili arrestati da forze irachene mentre varcano illegalmente il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Iraq hanno arrestato 30 civili originari di Raqqa, nel nord-est della Siria, mentre cercavano di attraversare illegalmente il confine fra i due paesi. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio i 30 individui, che avrebbero tentato di varcare la frontiera per cercare lavoro oltreconfine, sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti in quanto considerati appartenenti a organizzazioni terroristiche.(Res)