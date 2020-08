Bielorussia: ex candidato presidenziale Tsepkalo, domani videoconferenza con parlamentari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex candidato alla presidenza bielorussa Valerij Tsepkalo ha detto che domanda avrà una videoconferenza con rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti sulla situazione in Bielorussia. "L'incontro online con i deputati e i senatori degli Stati Uniti interessati alla situazione in Bielorussia sarà domani. Circa dieci persone, sia democratici che repubblicani, hanno già presentato delle richieste per partecipare", ha detto Tsepkalo, aggiungendo di aver già discusso la situazione con parlamentari europei e russi. "Penso, inoltre, che si terranno presto delle udienze al Congresso degli Stati Uniti", ha detto Tsepkalo, che ha lasciato il paese il mese scorso. Il politico, che ha servito come ambasciatore bielorusso negli Stati Uniti dal 1997 al 2002, ha osservato che la maggior parte di coloro che avrebbero preso parte ai colloqui online sono "persone nuove", non quelle con cui ha avuto dei contatti quando lavorava a Washington. Tsepkalo ha anche affermato di non avere intenzione di tenere colloqui con l'ambasciatore statunitense a Varsavia, dove il politico bielorusso prevede di trasferirsi nel prossimo futuro. (Rum)