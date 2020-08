Referendum: Gelmini, FI per il sì, sarà la fine dell'incompetenza al potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gelmini "dal prevedibile successo del Sì al referendum confermativo non arriverà ai seguaci di Grillo un voto in più: gli italiani sono assai più avveduti di quanto si pensi e infatti né il reddito di cittadinanza né il voto per il taglio di deputati e senatori ha fermato l'erosione dei consensi del Movimento 5 stelle. Il referendum di settembre sarà piuttosto la fine di un ciclo che già troppi danni ha fatto. Il ciclo dell'inesperienza e dell'incompetenza al potere, dell'improvvisazione al governo. La politica è una cosa seria e lo sarà ancora di più dopo la riduzione dei parlamentari. Toccherà a quel punto al centrodestra - che con coerenza sostiene le ragioni del Sì, dopo aver approvato il taglio in Parlamento - realizzare le riforme che servono al Paese. Lo faremo con maggiore credibilità anche grazie al sostegno, certo non entusiastico, a questa piccola e poco significativa riforma. Il 20 settembre, dunque, Forza Italia voterà Sì per fare un primo passo. Che è sempre meglio di nessun passo”, conclude Gelmini. (Com)