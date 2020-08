Scuola: Aprea (FI), Azzolina ha fallito, intervengano le Regioni e predispongano Piani B con CTS e Commissario Arcuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora che l’emergenza sanitaria sta riguardando i più giovani sale la tensione tra i dirigenti e i docenti per la riapertura delle scuole del 14 settembre. Lo afferma in una nota Valentina Aprea, deputata di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Istruzione del movimento azzurro, secondo cui è ormai chiaro che la ministra Azzolina ha mancato tutti gli adempimenti amministrativi che avrebbero garantito una ripresa in sicurezza e ora scarica sulle scuole la responsabilità organizzativa e sanitaria. "Di quest’ultima devono certamente occuparsi anche Il Ministro Speranza e il CTS, visto che ad oggi non sono stati ancora istituiti i presidi sanitari nelle scuole per la sorveglianza sanitaria e dal 24 agosto i docenti dovranno sottoporsi ai test seriologici. Dal Commissario Arcuri ci aspettiamo invece un’operazione trasparenza sulla fornitura dei banchi. Non si conoscono ancora i nomi delle ditte che hanno vinto la gara e soprattutto le scuole attendono di sapere quanti banchi e quando e come saranno consegnati ad ogni singola scuola. In assenza di questi elementi, i dirigenti, su indicazione peraltro del CTS,potrebbero far intervenire la Protezione Civile per l’installazione di tecnostrutture con ulteriori costi e sovrapposizione di interventi pubblici. Intervengano le Regioni a mettere ordine e a denunciare le situazioni più a rischio rispetto all’apertura dell’anno scolastico. Non si può perdere altro tempo, la Ministra Azzolina ne ha già perso tanto e di questo dovrà rispondere al Parlamento e al Paese", aggiunge.(Rin)