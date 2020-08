Fase 3: Aimi (FI), proseguono sbarchi, sigillare confini no discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo arrivati alla follia politica conclamata. Dopo tanti sacrifici da parte degli italiani, ai “domiciliari” per mesi, come misura intelligente per contenere i contagi, si è pensato ora alla chiusura delle discoteche. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Enrico Aimi, capogruppo Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama. "Occorrono certamente misura e senso di responsabilità nei distanziamenti e nell’utilizzo delle mascherine, lo dobbiamo ai sacrifici fatti e, soprattutto all’alto prezzo pagato dall’Italia con oltre 35 mila morti, ma non possiamo avere 2 pesi e 2 misure. Al confine Sud del Mediterraneo continuano infatti irresponsabilmente ad arrivare clandestini (anche con gravi precedenti penali e di Polizia alle spalle, jadisti, migranti economici, tagliamole) molti dei quali positivi al covid-19 e ad altre patologie infettive (anche quelle che avevamo debellato), con un crescendo pericoloso. Cosa fa dunque questo esecutivo: sigilla le discoteche in pieno agosto. Lo faccia con i confini: respingimenti e rimpatri. Il resto è follia politica. Adesso basta", aggiunge.(Rin)