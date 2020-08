Cultura: Acli Roma, la "rinascita" post covid, torna la VI edizione del concorso "Fotosocial" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termine ultimo per inviare le fotografie è il 31 dicembre 2020. "In palio per il primo classificato un montepremi pari a 1.000 euro, di cui 500 euro da devolvere in beneficenza ad un'organizzazione sociale individuata dal vincitore. Le foto finaliste inoltre, daranno vita a diverse mostre itineranti che si svolgeranno nella città di Roma". Il concorso rientra nell'ambito di "SicuramenteVIcini", spiega ancora il comunicato delle Acli Roma, "che rappresenta un prosieguo e sviluppo di 'Distanti ma vicini', una serie di iniziative messe in campo dalle Acli di Roma fin dai primi momenti del lockdown per prendere in carico la persona a tutto tondo dai bisogni primari (con il progetto del recupero delle eccedenze alimentari 'Il cibo che serve', con le attività di spesa a domicilio e reperimento e consegna kit alimentari, igienici e bebè), all'esigibilità dei diritti (con gli sportelli on line di patronato Acli), dall'ascolto psicologico (con linee telefoniche dedicate) all'accoglienza e orientamento con il servizio di segretariato sociale (06 57087051). Con 'SicuramenteVicini' le Acli di Roma mantengono attivo il piano 'Distanti, ma vicini' ma ampliano la propria offerta associativa con attività di contrasto alle povertà economica, educativa e sociale attraverso attività aggregative, laboratori e sportelli itineranti di esigibilità dei diritti (segue) (Com)