Cultura: Acli Roma, la "rinascita" post covid, torna la VI edizione del concorso "Fotosocial" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emergenza, crisi, smarrimento, caduta, sofferenza. Sono tanti – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – i sinonimi che abbiamo associato in questo periodo al Covid-19. Ma ce ne sono almeno due che ci aiutano a superare tutti gli altri: rinascita e resilienza. A questi sostantivi, così densi di significati, abbiamo deciso di dedicare questa nuova edizione del nostro ormai tradizionale concorso fotografico". "Pensiamo – aggiunge Borzì – che sia ora davvero necessario guardare avanti, lasciarci alle spalle le paure e le difficoltà che ci hanno colpito in questi ultimi mesi, e rimboccarci tutti insieme le maniche per dimostrare ancora una volta quelle caratteristiche che già in passato ci hanno contraddistinto: coesione, creatività e coraggio. Il mezzo fotografico, da questo punto di vista, riteniamo possa essere veicolo privilegiato per catturare l'anima più profonda di questa sfida chiamata rinascita". (Com)