Coronavirus: Fornaro (Leu), governo mette al primo posto salute italiani

- "Oramai è evidente che c'è chi, come Salvini, si muove e comunica solo in funzione della propaganda di partito, mentre il Governo giustamente mette al primo posto la salute degli italiani". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro. "Il dpcm sulle discoteche, fortemente voluto dal ministro Speranza risponde unicamente all'esigenza di difendere il nostro Paese da una nuova, possibile ondata di Covid 19", spiega in una nota. "Gli italiani hanno capito chi lavora da ormai molti mesi per contenere gli effetti sanitari ed economici negativi prodotti dal Covid 19 e chi invece è interessato ad alimentare paure e comportamenti non corretti pensando al proprio tornaconto elettorale: loro sì si muovono per salvare la loro poltrona e non certo il Governo", conclude Fornaro.(Com)