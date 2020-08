Trieste: controlli dei carabinieri, arresti e denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di venerdì a Trieste il personale del nucleo ispettorato del lavoro ha svolto controlli e accessi ispettivi in cantieri edili del capoluogo per verificare l’osservanza delle prescrizioni in materia di legislazione sociale e diritto del lavoro, ma anche per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Una delle imprese controllate è stata sanzionata per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota. Nel corso del fine settimana, le numerose le pattuglie dispiegate su tutto il territorio provinciale hanno proceduto al controllo di oltre 300 mezzi e 800 persone, sanzionando 18 automobilisti per violazioni al Codice della strada. Tre conducenti sono risultati positivi all’alcoltest. Le loro patenti sono state ritirate e, in due casi, si è proceduto al sequestro del veicolo. Uno di loro, un 27enne triestino, dopo aver trascorso la serata nei locali della baia di Sistiana ed essere stato riaccompagnato a casa dagli amici che non lo ritenevano in grado di mettersi alla guida, ha deciso di uscire nuovamente in auto e tornare in baia per continuare la serata. È stato però intercettato da una pattuglia del radiomobile di Aurisina che lo ha sottoposto alla prova con etilometro riscontrando un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. I carabinieri della Compagnia di via Hermet, nella notte di Ferragosto, hanno sorpreso 4 minori sloveni intenti a smontare il paraurti di un’auto in via Valmaura. (segue) (Ren)