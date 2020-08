Trieste: controlli dei carabinieri, arresti e denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto e riaffidati alle rispettive famiglie. Un 40enne agli arresti domiciliari è invece stato sorpreso a passeggio per il centro commerciale “Il Giulia”. L’uomo è deferito per evasione e riaccompagnato a casa, dove è stato nuovamente sottoposto alla misura. L’operazione è stata svolta dal comando provinciale carabinieri di Trieste, con il supporto di personale del locale nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, della compagnia di intervento operativo del 4° Battaglione carabinieri “Veneto” di Mestre e delle squadre operative di supporto del 13° Reggimento carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di Gorizia, in occasione del Ferragosto. (Ren)