Coranavirus: Codacons, su chiusure discoteche governo interviene troppo tardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra luglio e agosto sono state organizzate e pubblicizzate centinaia di serate in tutta Italia: una scelta assurda, che abbiamo contestato fin dall'inizio, mentre gran parte delle altre attività rimanevano inspiegabilmente ferme" – afferma il presidente Carlo Rienzi – "Non aveva senso permettere assembramenti del genere, all'interno di locali dove i giovani ballano attaccati uno all'altro senza mascherine e senza il rispetto delle distanze minime. Una vergogna nazionale e un rischio immenso per la salute pubblica, causato da chi tra Governo e Regioni ha ceduto alla lobby dei gestori dei locali, anteponendo i loro interessi a quelli dei cittadini". L'Associazione, infine, ha apprezzato e sostiene la scelta di Gigi D'Agostino, che ha deciso spontaneamente di cancellare la data del 14 agosto per il bene del pubblico e degli operatori coinvolti. Contesta invece duramente le dichiarazioni di Maurizio Pasca, Presidente di Silb Fipe - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo – che ha parlato delle discoteche come di un "gigantesco capro espiatorio": dichiarazioni incredibili e incommentabili, in un momento in cui ci si aspetterebbe unità d'intenti e capacità di vedere al di là del proprio interesse particolare. Il Codacons, infine, attacca anche Elettra Lamborghini, che ha annullato gli eventi in programma a causa dei rischi sanitari crescenti, ma comunque dopo aver organizzato un micidiale concerto a Gallipoli: le sue sono lacrime di coccodrillo, non sapeva che un tour del genere avrebbe favorito assembramenti e contagi? (Com)