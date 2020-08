Siria: Stato islamico giustizia tre esponenti di milizie filogovernative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) avrebbe giustiziato tre prigionieri appartenenti a milizie vicine al governo di Damasco. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo l’Osservatorio, uno dei tre prigionieri sarebbe un miliziano catturato dall’Is nel deserto di Madan, presso la città di Raqqa, mentre gli altri due sarebbero stati catturati nel deserto di al Sukhna. La notizia giunge dopo che vari attacchi armati contro milizie filogovernative, presumibilmente riconducibili a cellule dell’Is, sono stati registrati negli ultimi giorni a sud di Raqqa e nel deserto siriano.(Res)