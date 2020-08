Libano-Israele: carri armati israeliani violano barriera fra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due carri armati dell’esercito israeliano hanno violato stamattina la “barriera tecnica” alla frontiera fra Israele e il Libano, presso la località libanese di Kouroum el-Charaki, nei dintorni di Mays el-Jabal. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”, citando fonti di stampa. I mezzi corazzati israeliani non hanno tuttavia violato la cosiddetta “Blue Line”, linea del cessate il fuoco che indica la frontiera fra i due paesi. L’operazione avrebbe avuto luogo in presenza di un terzo carro armato e in presenza di una spessa cortina di fumo su tutta l’area. (Lib)