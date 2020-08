Sardegna: all'aeroporto di Cagliari attivi termoscanner per passeggeri in partenza e arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Cagliari, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è stato fra i primi scali in Italia a dotarsi di termoscanner per il controllo della temperatura dei passeggeri. Lo precisa la Sogaer, la società di gestione dello scalo cagliaritano con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'aeroporto. In un video vengono mostrate le modalità di svolgimento dei controlli per ogni volo in arrivo da Cagliari. L'intervento scatta se la temperatura del viaggiatore è superiore ai 37,5 gradi. I termoscanner sono attivi anche sui passeggeri in partenza. (Rin)