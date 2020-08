Grecia: terremoto di magnitudo 5,2 a sud est dell'isola di Idra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 5,2 è avvenuto questa mattina nella Grecia meridionale ed è stato avvertito anche ad Atene, anche se non sono stati segnalati per ora danni o feriti. L'Istituto geodinamico di Atene ha riferito che l’epicentro del terremoto è stato individuato 53 chilometri a sud est dell'isola di Idra e ad est del Peloponneso, ed è avvenuto alle 10:27 ora locale (le 9:27 in Italia) a una profondità di 90 chilometri. (Gra)