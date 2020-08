Serbia: leader Dss Jovanovic, possibili elezioni anticipate nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della forza d'opposizione Partito democratico di Serbia (Dss), Milos Jovanovic, ha dichiarato che "non è da escludere" l'eventualità di un voto parlamentare anticipato nel paese nel 2022. Secondo una nota della forza politica rilanciata dalla stampa locale, Jovanovic ha osservato che "la situazione politica generale" e il fatto che la Serbia ha al momento "un parlamento per così dire monopartitico" rende l'ipotesi probabile. Lo scorso 3 agosto i deputati del parlamento della Serbia eletti attraverso il voto del 21 giugno hanno prestato giuramento. La Commissione elettorale centrale ha assegnato, in base ai risultati elettorali, 188 seggi alla lista attorno al Partito progressista serbo (Sns) di cui il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic è il leader. Il Partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic e la sua lista hanno ottenuto 32 seggi, mentre Spas di Aleksandar Sapic ne ha ottenuti 11. Oltre a queste forze politiche entrano in parlamento i partiti rappresentativi delle minoranze etniche. L'Alleanza degli ungheresi di Vojvodina (Svm) di Istvan Pastor ha ottenuto 9 seggi, mentre il Partito della Giustizia e riconciliazione (Spp) di Muamer Zukorlic e il Partito democratico dei macedoni (Dpm) hanno ottenuto 4 seggi. (segue) (Seb)