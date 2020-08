Serbia: leader Dss Jovanovic, possibili elezioni anticipate nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito della libertà e giustizia, Dragan Djilas, ha dichiarato che "è troppo presto per parlare delle elezioni del 2022", aggiungendo di credere però che Uos riuscirà a "lottare per condizioni elettorali eque". Il presidente del movimento Dveri, Bosko Obradovic, ha ribadito lo scorso 7 agosto che la sua forza politica non farà parte del nuovo blocco, ma che al tempo stesso resta aperto a dei colloqui per una cooperazione futura. In un'intervista pubblicata dal quotidiano "Danas", Obradovic ha così confermato la posizione già delineata nella giornata precedente nel corso della presentazione del nuovo progetto politico da parte dei fondatori, fra cui compaiono il Partito della libertà e giustizia e il Partito popolare. Uos raccoglie le forze che facevano prima parte di Alleanza per la Serbia (Szs), tranne il movimento Dveri. "Data la natura drammatica del momento politico e la necessità di un fronte più ampio possibile nell'azione dell'opposizione, la nuova formazione sarà aperta alla cooperazione con altri partiti e movimenti che sono pronti a lottare costantemente per il rispetto della Costituzione e dello stato di diritto", si afferma in una nota diramata nei giorni scorsi dalle forze politiche che fanno parte del nuovo blocco. (segue) (Seb)