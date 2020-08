Roma: in escandescenza sul pullman in via Piave, arrestato 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' andato in escandescenza sull'autobus in via Piave a Roma e ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti per calmarlo. Si tratta di un 36enne della Costa d'Avorio che ieri sera ha creato scompiglio sul mezzo pubblico fino a quando sono intervenuti i poliziotti. Alla vista degli uomini in divisa, però, l'uomo si è scagliato contro di loro con calci e pugni. Immobilizzato e arrestato, dovrà rispondere di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (Rer)