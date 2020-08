Bielorussia: presidente tedesco Steinmeier, militari non usino la violenza contro manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, ha esortato i militari in Bielorussia a non usare la violenza contro i manifestanti. È quanto si legge in una nota del capo dello Stato tedesco. "Esorto l'esercito bielorusso a non agire contro il proprio popolo usando la forza", ha detto Steinmeier. Il presidente tedesco ha detto, inoltre, di ammirare il coraggio dei manifestanti e ha esortato il capo dello Stato bielorusso Aleksandr Lukashenko a cercare il dialogo con l’opposizione. Steinmeier inoltre ha affermato che la popolazione in Bielorussia merita solidarietà e sostegno. (Geb)