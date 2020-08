Messico: Lopez Obrador, "incubo" coronavirus potrebbe finire in primo trimestre 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo vaccino, ha proseguito Lopez Obrador, "non ha scopi di lucro. Così lo ha deciso l'Università di Oxford. Il suo costo sarà legato alle spese di produzione. Si stima che possa costare quattro dollari. Ma non lo pagherà in modo diretto qui in Messico. Verrà finanziato il governo con i fondi pubblici, che è comunque denaro del popolo. Il vaccino verrà somministrato in maniera gratuita, a tutti i messicani", ha detto il presidente parlando di una "buona notizia" che potrà garantire la saluta di tutta la popolazione. Ad oggi il Messico è tra i paesi più penalizzati dalla pandemia: il settimo al mondo per numero di contagi, il secondo in America per numero di decessi, dopo il Brasile. (segue) (Mec)