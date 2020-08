Messico: Lopez Obrador, "incubo" coronavirus potrebbe finire in primo trimestre 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Messico hanno confermato ieri 4.448 casi di contagio da nuovo coronavirus in 24 ore, che portano il totale dei contagi registrati nel paese a 522.162. I nuovi decessi sono stati 214 e fanno salire il numero delle morti legate al virus a 56.757. Il Messico si attesta così come terzo paese per numero di contagi in America Latina, dopo Brasile e Perù. I casi attivi sono 43.873, mentre sono 335.101 le persone che sono guarite dalla malattia. Il direttore generale del dipartimento di epidemiologia del ministero, José Luis Alomia, ha però assicurato che nelle ultime settimane il ritmo di crescita dei contagi ha subito un rallentamento, segnalando che il numero di test che hanno dato esito positivo è stato inferiore al 50 per cento. (segue) (Mec)