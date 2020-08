Corea del Sud: coronavirus, aumentano i casi legati alla setta religiosa Sarang Jeil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Seul i casi di coronavirus legati alla setta religiosa Sarang Jeil sono arrivati a 319 oggi, 70 più di ieri, secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud (Kcdc). Si tratta del secondo maggiore focolaio emerso nel paese, dopo quello iniziale di Daegu. Il numero potrebbe aumentare perché la setta guidata dal pastore conservatore Jun Kwang-hoon ha organizzato un raduno di massa sabato, nonostante gli avvertimenti contrari del governo. Le autorità hanno finora individuato 4.000 fedeli; 3.400 sono stati messi in quarantena e 2.000 sono stati sottoposti a test, con 312 risultati positivi, un tasso del 16,1 per cento, stando a quanto riferito dal viceministro della Sanità, Kim Ganglip. La direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jung Eun-kyeong, ha lanciato un allarme sanitario invocando un rapido intervento per bloccare il contagio. Oggi in tutta la Corea del Sud sono stati individuati 197 nuovi casi e il totale è salito a 15.515. Negli ultimi quattro giorni ne sono stati registrati 700, cosa che non accadeva dalla fase più acuta dell’epidemia. (segue) (Git)