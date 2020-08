Sardegna: una fondazione regionale per tutelare il patrimonio genetico del popolo sardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio genetico del popolo sardo sarà custodito da una fondazione regionale che ne tutelerà l'unicità e la specificità. Lo ha deciso il consiglio regionale della Sardegna nei giorni scorsi durante l'esame del testo unificato sulla Riforma del Sistema sanitario. E' stato infatti approvato l'emendamento 678 della Giunta regionale che stanzia 250 mila euro per il 2020 per istituire la fondazione che provvederà a conservare le raccolte di Dna già effettuate, favorendo la ricerca e gli studi scientifici in materia, con particolare riferimento alla longevità, alle peculiarità immunitarie e alle patologie endemiche. (Rin)