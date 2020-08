Somalia: assalto hotel Elite, bilancio sale a 16 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 16 morti il bilancio dell’assalto effettuato ieri dai militanti di al Shabaab nell'hotel Elite di Mogadiscio, situato sul lungomare della capitale somala. È quanto riferito su Twitter dal portavoce del governo, Ismail Mukhtar Omar, secondo cui il bilancio include 11 vittime e cinque aggressori. Nell'assalto è inoltre morto un membro delle forze di sicurezza, mentre altre 18 persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito in precedenza all’agenzia di stampa statale “Sonna” dal comandante delle forze di sicurezza dell'hotel, Farhan Qarole, all’assalto è seguito un lungo conflitto a fuoco che si è concluso verso la mezzanotte con l’uccisione di tutti e quattro gli assalitori e con la messa in salvo di 205 ostaggi, “inclusi ministri, parlamentari e civili”. Fra le vittime dell’assalto, iniziato con l’esplosione di un'autobomba, c’è anche il direttore delle Relazioni regionali presso il ministero dell'Informazione, Abdirizak Abdullahi Abdi, mentre il ministro dei Lavori pubblici, Ahmed Washington, è rimasto ferito. L'hotel, di proprietà del deputato ed ex ministro delle Finanze Abdullahi Mohamed Nor, è normalmente frequentato da funzionari governativi e membri della diaspora somala e dista tre chilometri dal Somali Youth League (Syl), che in diverse occasioni è stato obiettivo di ripetuti attacchi da parte di al Shabaab, l'ultimo dei quali avvenuto lo scorso 10 dicembre. (Res)