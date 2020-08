Repubblica Ceca: premier Babis, Praga non entrerà nell'eurozona finché Ue non sarà riformata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca è pronta ad aderire all'eurozona, ma non lo farà fintanto che l'Unione europea non si riformerà. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, in un'intervista pubblicata oggi per la rivista "Harvard International Review". Tra le riforme che Babis suggerisce, c'è quella di consentire agli Stati membri dell'Ue di costringere i Paesi dell'Europa meridionale a utilizzare i propri bilanci "più ragionevolmente". "Nessuno ha la capacità di costringere i Paesi Ue gravemente indebitati a comportarsi più sensatamente. E' un grosso problema che deve essere affrontato in modo urgente", ha dichiarato il premier, evidenziando i disaccordi tra Nord e Sud Europa emersi durante il vertice europeo in cui a luglio è stata trovata un'intesa sul quadro finanziario pluriennale e sul fondo per la ripresa. Babis ribadisce però che dalle critiche all'attuale architettura europea da parte di Praga non va inferita un'opposizione ceca a una maggiore integrazione. "Critiche costruttive in un'Ue post-Brexit sono necessarie", afferma. (segue) (Vap)