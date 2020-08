Repubblica Ceca: premier Babis, Praga non entrerà nell'eurozona finché Ue non sarà riformata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista il capo del governo ceco reitera la sua opposizione al sistema delle quote obbligatorie di migranti. Per lui la proposta è il sintomo di un'incapacità da parte di taluni Stati membri Ue di difendere il proprio territorio, i propri cittadini e le condizioni della zona Schengen. "Ogni meccanismo di redistribuzione dei migranti clandestini non può che peggiorare la situazione e la Repubblica Ceca non intende partecipare a queste soluzioni miopi e superflue", ha dichiarato Babis. Sulle accuse di populismo mosse al suo partito, Ano, il premier risponde che "i politici populisti fanno promesse allettanti con le quali ottengono rapidamente consensi, ma nella quotidiana realtà dei processi decisionali diventano impopolari e cadono nell'oblio. Ano è diventato la forza politica più stabile e di successo nella Repubblica Ceca in pochi anni. Dobbiamo restare a contatto con la gente, specialmente coloro che hanno abbandonato i partiti tradizionali". (Vap)