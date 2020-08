Tunisia: oggi visita di Lamorgese, Di Maio e Commissari europei, focus sui migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post sul suo profilo Facebook dell’8 agosto, il ministro Di Maio ha dato notizia dell’arresto di 10 trafficanti di esseri umani in Tunisia, considerati i capi delle organizzazioni tunisine che trasportavano in maniera clandestina le persone. “È una buona notizia - ha dichiarato il ministro -, ma non bisogna abbassare la guardia, le cause dei flussi migratori sono infatti molteplici, incluso il mare mosso e le condizioni meteorologiche. Si era registrato un problema, siamo intervenuti con chiarezza con le autorità tunisine per far presenti le nostre aspettative". Secondo quanto osservato da Di Maio, la soluzione al problema dei flussi migratori illegali “non risiede nella propaganda o nella discriminazione del prossimo, ma nella pianificazione e nella programmazione. Detto questo, sono dell’idea che uno Stato come l’Italia non debba mai aver paura di difendere i propri confini, specie in un momento come questo, con una crisi pandemica ancora in corso. Davanti alla nostra sicurezza nazionale, non contano le ideologie o i colori politici, conta la testa”. (segue) (Tut)