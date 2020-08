Tunisia: oggi visita di Lamorgese, Di Maio e Commissari europei, focus sui migranti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di oggi si svolge mentre la Tunisia sta cercando di formare un nuovo governo “nel momento più pericoloso dall’indipendenza” dalla Francia, come rimarcato a luglio dal presidente Saied. Dopo le dimissioni dalla guida del governo da parte di Elyes Fakhfakh, il capo dello Stato ha affidato il 30 luglio scorso l’incarico di formare un nuovo esecutivo al ministro dell’Interno, Hicham Mechichi. Quest’ultimo ha un mese per formare una coalizione governativa in Parlamento in cui i partiti di Ennahda (islamico) e Qalb Tounis (liberale) hanno il maggior numero di seggi. Nel caso in cui non riesca a formare un governo o ad avere la fiducia del Parlamento (109 voti su un totale di 217), il presidente Saied avrà il diritto di sciogliere la Camera e chiedere nuove elezioni, come stabilito nell'articolo 89 della Costituzione tunisina. Alla crisi istituzionale si affianca un contesto economico in bilico, su cui pesano anche gli effetti della pandemia da Covid-19. Entrambi gli aspetti influenzano anche il fenomeno dell’emigrazione illegale. (segue) (Tut)