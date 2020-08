Tunisia: oggi visita di Lamorgese, Di Maio e Commissari europei, focus sui migranti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un lato, la crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19 porterà in Tunisia a una durissima recessione di 6 o 7 punti percentuali del Prodotto interno lordo (Pil) e in autunno potrebbero esserci 200 mila disoccupati in più, acuendo un disagio socio-economico sta già avendo gravi ripercussioni al livello securitario e migratorio, con lo Stato costretto a schierare l’Esercito nelle regioni meridionali per sedare i disordini. Dall’altro lato, inoltre, il conflitto regionale in corso in Libia destabilizza anche la Tunisia che è oggetto di ingerenze esterne sempre più manifeste, al punto che Saied ha pubblicamente parlato di “complotto straniero” ordito da “alcuni partiti politici” in quello che è sembrato un riferimento al partito islamico Ennahda, considerato vicino alle istanze dei Fratelli musulmani al potere in Turchia, in Qatar e nel Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli. (Tut)