Coronavirus: Speranza, giovani ci aiutino a tenere sotto controllo i contagi

- "Aiutateci a tenere sotto controllo il contagio”. E’ l’appello ai giovani lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza che al quotidiano “Repubblica” commenta l’ordinanza firmata ieri sulla chiusura delle discoteche e l'obbligo di mascherina all'aperto spiegando che si tratta di ''un sacrificio” “inevitabile per affrontare la sfida dell'apertura delle scuole, il vero cuore delle relazioni sociali del Paese”. “Non vogliamo chiudere in casa i ragazzi né rovinare le loro vacanze. Credo che possano continuare a divertirsi rispettando le uniche tre regole che sono rimaste: mascherine usate correttamente anche all'aperto, distanziamento di almeno un metro per interrompere la catena dei contagi e igiene delle mani'', spiega il ministro. “Purtroppo dobbiamo fare i conti con un dato di fatto: l'età media dei contagiati nelle ultime settimane è scesa vertiginosamente, siamo intorno ai 39 anni e ci sono alcuni ragazzi in condizioni severe. È chiaro che il virus fa più male ai grandi e i più giovani pagano un prezzo meno alto, ma possono portarlo a casa. Difendere loro significa difendere il Paese”, sottolinea Speranza. (Rin)