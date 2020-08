Coronavirus: Speranza, su riapertura scuole non si può fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra meno di un mese dobbiamo riaprire scuole e università in sicurezza. E non possiamo sbagliare. Non c'è un finale già scritto in questa partita, dipende dai nostri comportamenti e tutti, a cominciare dai ragazzi, dobbiamo esserne consapevoli''. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza che al quotidiano “Repubblica” commenta l’ordinanza firmata ieri sulla chiusura delle discoteche e l’obbligo di mascherina anche all’aperto dove ci sono assembramenti. "Stiamo investendo risorse come non mai sulla scuola, ben vengano le assunzioni di nuovi insegnanti e i banchi nuovi. Da ministro della Salute ho molto a cuore la ricostruzione di un rapporto strutturale tra scuola e sanità", spiega Speranza, aggiungendo che "nel 1961 è stata approvata una norma sulla medicina scolastica, poi sparita negli anni 90 nella fase dei tagli. Ora va recuperato, non possiamo lasciare soli presidi e insegnanti. Il rapporto tra dipartimenti di prevenzione e istituti, il radicamento e la forza dei medici di medicina generale sarà il primo passo in questa direzione". Speranza però sottolinea che "il quadro italiano è decisamente migliore di quello della più parte dei paesi europei, oggi meno di 500 casi contro i 3000 di Francia e Spagna. Ma la tendenza alla ripresa dei contagi deve farci rialzare, senza allarmismi, il livello di attenzione per non vanificare il vantaggio accumulato grazie al sacrificio di tutti".(Rin)