Bielorussia: Tikhanovskaya, accetteremo pentimento delle forze di polizia se sarà "sincero"

- Svetlana Tikhanovskaya, l’esponente dell’opposizione bielorussa, si è detta pronta ad “accettare” il pentimento dei funzionari di sicurezza che si “schiereranno dalla parte del popolo” nelle proteste in corso nel paese. "Voglio rivolgermi alle persone in uniforme: vi accetteremo sempre se i vostri pensieri sono puri e il vostro rimorso è sincero", ha detto Tikhanovskaya in una dichiarazione rilasciata dall’ufficio stampa della sua campagna elettorale. Secondo l’esponente dell’opposizione, i cittadini bielorussi sono "un tutt'uno che qualcuno vuole fare a pezzi per poi poterci giocare". "Dobbiamo valutare a mente fredda cosa sta succedendo, ponendoci una semplice domanda: chi trae vantaggio dal nostro confronto e chi ne trae il massimo beneficio? Siamo una cosa sola", ha detto Tikhanovskaya. L’esponente politica, inoltre, ha affermato che "una delle cose più importanti che non abbiamo il diritto di perdere è l'indipendenza della Bielorussia: questa deve essere la costante, un diritto che non può andare perduto in alcuna circostanza”. (Rum)