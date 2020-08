Proteste in Bielorussia, Tikhanovskaya si dice pronta a "diventare una leader nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svetlana Tikhanovskaya, l’esponente dell’opposizione bielorussa, si è detta pronta a diventare una “leader nazionale” per favorire il ritorno alla serenità nel paese. "Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad agire durante questo periodo come una leader nazionale affinché ci sia la massima serenità nel paese e si torni a un clima normale", ha detto Tikhanovskaya in una dichiarazione rilasciata dal servizio stampa della sua campagna elettorale. Secondo l’esponente dell’opposizione bielorussa è necessario liberare tutti coloro che l'opposizione considera prigionieri politici e predisporre al più presto il quadro legislativo e le condizioni per organizzare nuove elezioni presidenziali. "Elezioni reali, eque e trasparenti che saranno accettate incondizionatamente dalla comunità internazionale", ha detto Tikhanovskaya. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta mentre un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato.Parlando nel centro di Minsk di fronte ai manifestanti filogovernativi, il presidente Lukashenko ieri ha assicurato che non lascerà mai il paese e che la proposta di tenere nuovamente le elezioni presidenziali svoltesi domenica scorsa, 9 agosto, è una strada impraticabile. "Se ripetessimo le elezioni moriremmo come Stato sovrano. Le elezioni si sono tenute e non posso essere state falsate per l’80 per cento delle persone", ha detto il presidente, facendo riferimento ai consensi ricevuti al voto di domenica scorsa e che ha provocato le proteste antigovernative dell’ultima settimana. La capitale bielorussa è stata ieri, domenica 16 agosto, teatro di due manifestazioni contrapposte. Quella dei filogovernativi in Piazza dell'indipendenza, che ha visto la presenza del capo dello Stato, e quella delle opposizioni nei pressi della Stele dell'eroe che contestano il risultato dell'ultima tornata elettorale.(Res)