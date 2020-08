Libia: parlamento di Tobruk, entità non elette violano la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unica istituzione legittimata a rappresentare il popolo libico è il parlamento che si riunisce in Cirenaica “o chiunque venga autorizzato” dallo stesso organismo: ogni entità non eletta che legifera al suo posto “commette un crimine”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa dalla Camera dei rappresentanti della Libia. “Nessuna entità non eletta può rappresentare il popolo o parte di esso", spiega il testo in riferimento al Governo di accordo nazionale (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj a Tripoli. Il parlamento presieduto da Aguila Saleh rivendica la “legittimità della rappresentanza politica del popolo libico, dei suoi distretti elettorali e delle regioni storiche politiche”, esprimendo la volontà di “garantire che tutti i libici e le varie regioni del Paese ottengano i loro giusti diritti alla partecipazione politica e alla condivisione delle risorse". Infine, la Camera dei rappresentanti invita a "respingere le differenze, le divisioni e a risvegliare lo spirito di fratellanza, cittadinanza e convivenza”. Vale la pena ricordare che il mandato del parlamento eletto nel 2014, peraltro con una scarsa affluenza inferiore al 20 per cento degli aventi diritto, è in scaduto da diverso tempo. I deputati libici non sono mai riusciti a votare la fiducia al Gna, mentre un gruppo di circa 40 parlamentari ha creato un proprio parlamento "parallelo" in Tripolitania, dove ha sede il Consiglio presidenziale riconosciuto dalla Comunità internazionale.(Bel)