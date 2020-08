Difesa: il Farmaceutico militare dona il disinfettante per le persone con Sla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È però anche nei momenti di maggior criticità per l'Italia che il Farmaceutico non manca mai di dare un prezioso e tempestivo contributo. Da sottolineare infatti il grande apporto di quella che molti definiscono "un'officina farmaceutica dello Stato" durante l'emergenza coronavirus. A cominciare dalla produzione del già citato disinfettante, realizzato su impulso del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che a differenza degli altri igienizzanti offre una comprovata ed efficace capacità di fermare il virus. Il Farmaceutico nasce a Torino nel 1853 come laboratorio chimico farmaceutico militare per produrre e rifornire le Forze Armate di Re Vittorio Emanuele II di medicamenti ed allestimenti sanitari. Dal 1931, con l'obiettivo di rifornire l'intera penisola, si sposta nell'attuale sede di Firenze in via Reginaldo Giuliani. Dopo la guerra è sempre stato al fianco dell'Italia nei momenti di emergenza come durante l'Alluvione e i terremoti del Friuli e dell'Irpinia. Oggi produce cannabis per uso medico, farmaci non reperibili e per le emergenze. Opera in stretta sinergia con il ministero della Difesa, il Ministero della Salute, le amministrazioni locali e l'Agenzia italiana del farmaco. (Com)